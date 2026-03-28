Юным жителям Подмосковья рассказали о правилах поведения у весенних водоемов

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городскому округу Пушкинский провели в местных образовательных учреждениях ряд профилактических мероприятий под названием «Безопасность детей на льду». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Основная задача заключалась в том, чтобы предупредить ребят и подростков о рисках, связанных с весенним таянием льда. В рамках этих встреч организаторы продемонстрировали тематические видеоматериалы. В этих небольших, но емких роликах были доходчиво проиллюстрированы возможные последствия выхода на хрупкий и ненадежный лед, а также алгоритм действий в случае, если человек оказался в ледяной воде.

После просмотра фильмов инспекторы пообщались с детьми в формате живого диалога. Школьники с интересом задавали вопросы: как безопасно оценить толщину льда, что предпринять, если поблизости нет взрослых, и как правильно подавать сигнал о помощи.

МЧС России обращается к жителям: находиться на льду в период его разрушения крайне опасно для жизни! Не отпускайте детей одних к водоемам и регулярно проводите с ними разъяснительные беседы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.