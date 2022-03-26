РИАМО - 26 мар. Станция «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готова почти наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительная готовность станции «Печатники» составляет почти 50%. Продолжаются монолитные работы, устройство внутренних стен и перегородок, архитектурно-отделочные работы и обратная засыпка котлованов», - уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, основной образ, который заложен в интерьере станции - заглавная буква «П». Станция будет сделана в черно-белой цветовой гамме. На сегодняшний день идут работы по обустройству пересадочного узла на радиальную линию.

«Станция «Печатники» Большой кольцевой линии является важнейшим элементом транспортно-пересадочного узла, который вскоре будет здесь построен: один вестибюль обеспечит пересадку на действующую станцию «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, а второй вестибюль - на строящуюся станцию МЦД», - добавил гендиректор ООО «МИП-Строй 1» (входит в ГК «Мосинжпроект», выступающую генпроектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций подземки) Константин Маслаков.

Ранее Бочкарев рассказывал, что новую станцию «Печатники» второго МЦД запланировано ввести в эксплуатацию к лету этого года. Она будет частью крупнейшего хаба, находящегося на юго-востоке мегаполиса.

Данный ТПУ будет включать в себя станцию Люблинско-Дмитровской ветки подземки, строящиеся станции МЦД-2 и БКЛ, наземный пассажирский транспорт, новый переход через железную дорогу между районами Текстильщики и Печатники.

Предполагается, что новым столичным транспортным хабом ежедневно будут пользоваться свыше 76 тыс. пассажиров.