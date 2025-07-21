Аэропорты Москвы возобновили работу после отражения атаки дронов
Росавиация сняла временные ограничения во всех столичных аэропортах
Все четыре международных аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — возобновили нормальную работу после временного ограничения полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения были введены ночью в связи с попыткой атаки беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО.
По данным Росавиации, воздушное пространство полностью безопасно, все системы работают в штатном режиме.
Авиакомпании постепенно возобновляют выполнение рейсов по расписанию, однако пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих вылетах у перевозчиков.