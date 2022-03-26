РИАМО - 26 мар. К лету этого года в столице планируют подготовить к вводу в эксплуатацию станцию второго Московского центрального диаметра Печатники, сообщил журналистам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что новую станцию продолжают возводить городские строители совместно с коллегами из РЖД. Работы ведут без остановки движения поездов
Станция Печатники МЦД-2 станет частью крупнейшего хаба на юго-востоке мегаполиса. В ТПУ еще войдут станция Люблинско-Дмитровской линии метро, строящаяся станция Большой кольцевой ветки, наземный пассажирский транспорт, транзитный переход через железную дорогу.
По его словам, дополнительно для прохождения трассы Московского скоростного диаметра и дублера Люблинской улицы строители возводят 3 путепровода через ж/д пути.
«На сегодняшний момент на станции ведутся отделочные работы в помещениях пассажирского вестибюля, монтаж и пусконаладка инженерных систем», - уточнил Бочкарев.
По прогнозам специалистов, к 2025 году пассажиропоток на новой станции Печатники будет составлять 8,4 тыс. человек в сутки.
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