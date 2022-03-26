РИАМО - 26 мар. К лету этого года в столице планируют подготовить к вводу в эксплуатацию станцию второго Московского центрального диаметра Печатники, сообщил журналистам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Планируем к лету этого года подготовить объект (станцию МЦД-2 Печатники - ред.) в вводу в эксплуатацию», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что новую станцию продолжают возводить городские строители совместно с коллегами из РЖД. Работы ведут без остановки движения поездов

Станция Печатники МЦД-2 станет частью крупнейшего хаба на юго-востоке мегаполиса. В ТПУ еще войдут станция Люблинско-Дмитровской линии метро, строящаяся станция Большой кольцевой ветки, наземный пассажирский транспорт, транзитный переход через железную дорогу.

«Для интеграции новой станции с городским транспортом мы строим конкорс, надземный пешеходный переход через Московский скоростной диаметр, тоннель к перспективному торговому центру к ул. Люблинская и 2 островные платформы с навесами», - отметил вице-мэр.

По его словам, дополнительно для прохождения трассы Московского скоростного диаметра и дублера Люблинской улицы строители возводят 3 путепровода через ж/д пути.

«На сегодняшний момент на станции ведутся отделочные работы в помещениях пассажирского вестибюля, монтаж и пусконаладка инженерных систем», - уточнил Бочкарев.

По прогнозам специалистов, к 2025 году пассажиропоток на новой станции Печатники будет составлять 8,4 тыс. человек в сутки.