Сийярто: Украина запаниковала из-за конфискации в Венгрии миллионов долларов

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что после того, как пограничники страны остановили автомобили с миллионами долларов, евро и слитками золота, следующие на Украину, в Киеве сразу запаниковали, сообщает «Царьград» .

«Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — сказал Сийярто.

По его словам, в Киеве вызвали в МИД венгерского посла, но не пояснили внятно о валюте и золоте неизвестного происхождения. Все действия властей Украины пока ограничены тем, что они требуют деньги обратно. Но при этом они не ответили на вопросы представителей Венгрии.

В Будапеште хотят провести собственное расследование, чтобы выяснить, почему сотни миллионов евро и долларов перемещали по стране, кому они предназначались, почему машину с деньгами сопровождал экс-генерал СБУ.

