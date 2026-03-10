Tasnim: Иран атаковал американскую авиабазу в Бахрейне
Иранские военные провели ракетную атаку на базу США Шейх-Иса, которая находится в Бахрейне, сообщает ТАСС.
Как пишет агентство Tasnim, на американской базе после атаки возник сильный пожар. Целью иранской атаки было общежитие для военных США.
Пока нет информации о возможном ущербе или пострадавших в результате ракетной атаки Тегерана.
Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. В ответ Иран стал бомбить Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке, а также страны, поддерживающие США.
