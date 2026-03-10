Бездумный калькулятор: нутрициолог жестко прошлась по подсчету калорий

Приложения для подсчета калорий — это мощный, но бездумный калькулятор. Их главная ценность не в итоговой цифре, а в анализе состава съеденного. Слепо гнаться за дефицитом калоража, игнорируя баланс белков, жиров и углеводов, — это прямой путь к срыву и проблемам со здоровьем. 1500 калорий из торта и 1500 калорий из куриной грудки с брокколи — это две разные биохимические вселенные для вашего организма. Об этом РИАМО сообщила нутрициолог Евгения Киркина.

«Ключевой показатель, который нужно отслеживать, — это белок. Его должно быть достаточно, минимум 1,5 грамма на килограмм желаемого веса. Белок — главный строительный материал и источник долгой сытости, он защищает ваши мышцы от распада в период дефицита. Далее — сложные углеводы: цельные крупы, овощи, бобовые. Они обеспечивают ровный уровень энергии без инсулиновых качелей, которые провоцируют приступы голода. Полезные жиры из орехов, авокадо, рыбы критически важны для синтеза гормонов. Ваша задача в приложении — не просто уложиться в калории, а выстроить эти три макронутриента в правильной пропорции», — сказала Киркина.

По словам эксперта, проще всего худеть на продуктах, которые дают максимальный объем и насыщение при минимальной калорийности. Это вся некрахмалистая овощная группа (капуста, огурцы, кабачки, листовая зелень) и нежирный белок (куриная грудка, индейка, творог, белая рыба, яичный белок).

«Эти продукты можно съесть в большом количестве, физически наполнив желудок и получив чувство сытости без перебора по калориям. Использование кухонных весов обязательно — взвешивать нужно сырой продукт до готовки. Приложение — это не диета, а ваш личный диагностический прибор, вроде тонометра. Он лишь показывает цифры. Лечение — это ваши осознанные действия, основанные на этих данных», — добавила нутрициолог.

