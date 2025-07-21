Администрация Трампа отчиталась о борьбе с нелегальной миграцией

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В США задержано более 100 тысяч мигрантов-нарушителей

За первые шесть месяцев работы администрации президента Дональда Трампа власти США задержали более 100 тысяч человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщает газета «Известия» .

Согласно заявлению Белого дома, параллельно были отозваны разрешения на временное пребывание у полумиллиона иностранных граждан.

Особое внимание в отчете уделено полному прекращению практики досудового освобождения нелегальных мигрантов. Если в июне прошлого года было зафиксировано около 28 тысяч таких случаев, то в текущем году — ни одного.

Судебная система поддержала жесткий курс администрации, утвердив три принципиальных нововведения: запрет на общенациональные судебные блокировки миграционных решений, расширенные полномочия по депортации в третьи страны и отмену временных защитных статусов для значительного числа мигрантов.

В Белом доме подчеркивают, что принятые меры позволили создать принципиально новую систему контроля миграционных потоков, существенно снизив нагрузку на пограничные службы.