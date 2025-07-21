Администрация Трампа отчиталась о борьбе с нелегальной миграцией
За первые шесть месяцев работы администрации президента Дональда Трампа власти США задержали более 100 тысяч человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщает газета «Известия».
Согласно заявлению Белого дома, параллельно были отозваны разрешения на временное пребывание у полумиллиона иностранных граждан.
Особое внимание в отчете уделено полному прекращению практики досудового освобождения нелегальных мигрантов. Если в июне прошлого года было зафиксировано около 28 тысяч таких случаев, то в текущем году — ни одного.
Судебная система поддержала жесткий курс администрации, утвердив три принципиальных нововведения: запрет на общенациональные судебные блокировки миграционных решений, расширенные полномочия по депортации в третьи страны и отмену временных защитных статусов для значительного числа мигрантов.
В Белом доме подчеркивают, что принятые меры позволили создать принципиально новую систему контроля миграционных потоков, существенно снизив нагрузку на пограничные службы.