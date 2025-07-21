Крупный пожар на транспортной линии на Сахалине

сегодня в 03:09

Инцидент случился ранним утром в районе села Никольского, где расположен участок погрузки угля.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать перегрев конвейерной ленты из-за работы на максимальных оборотах в условиях аномальной жары. Местные жители сообщают о плотном задымлении в районе Углегорска и характерном запахе горелой резины.

«Это типичный случай, когда попытка увеличить производительность приводит к аварии. Угольная пыль плюс трение — гремучая смесь, особенно в такую жару», — считает очевидец.

По другим данным, линия не работала, причиной пожара мог стать поджог.