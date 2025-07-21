В России ужесточают правила обращения криптовалют

С 2026 года за платежи цифровыми активами в России будут штрафовать

Осенью в Госдуме рассмотрят инициативу, которая окончательно закрепит запрет на использование криптовалют в качестве платежного средства на территории России, сообщает газета «Известия» .

Согласно документу, с января 2026 года за такие операции физическим лицам грозит штраф до 200 тысяч рублей, юридическим — до 1 миллиона рублей, а сами цифровые активы подлежат конфискации.

Несмотря на действующий с 2021 года запрет, практика нелегальных расчетов криптовалютами получила широкое распространение. По данным экспертов, объем таких операций за последние годы вырос в 2,5 раза.

Особенно востребованы цифровые активы оказались в IT-сфере — многие российские разработчики получают зарплату в биткоинах от иностранных заказчиков. Также криптовалюты активно используют для расчетов в игровой индустрии, креативных проектах и при международных поставках товаров.

При этом регуляторы подчеркивают, что новый закон не запрещает инвестиции в цифровые активы и майнинг. Для внешнеторговых операций сохраняется возможность использования криптовалют в рамках специального экспериментального режима. Главная цель инициативы — пресечь использование цифровых активов как альтернативы рублю во внутренних расчетах и закрыть лазейки для ухода от налогов.