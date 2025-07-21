Пленный лейтенант ВСУ подтвердил факт побега сослуживцев в Польшу

сегодня в 03:42

Украинские офицеры дезертировали в Польшу во время учений

Два офицера Вооруженных сил Украины сбежали в Польшу во время подготовки на полигоне во Львовской области, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал сдавшийся в плен российским военным лейтенант Владимир Кальновский, служивший в отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, сослуживцы воспользовались увольнительными, чтобы навсегда покинуть расположение части и пересечь границу.

Ранее участник специальной военной операции с позывным «Бода» сообщал, что украинские солдаты часто бросают позиции при приближении российских подразделений.

Польские пограничные службы пока не комментировали инцидент с переходом границы украинскими военными.