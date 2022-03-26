РИАМО - 26 мар. Подмосковные врачи вылечили от короанвиурса еще 645 пациентов, всего в области заболевание победили 926 944 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В подмосковные больницы за сутки доставили 82 Cоvid-пациента, что меньше, чем сутками ранее (121).

Также за сутки в Московской области выявили 589 случаев инфицирования, скончались 11 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 958 068 случаев заболевания, умерли 14 724 пациента с диангостированной инфекцией.

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