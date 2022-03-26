РИАМО - 26 мар. На территории Подмосковья за прошедшие сутки выявили 589 новых случаев Covid-19, всего в регионе зафиксировали 958 068 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет от коронавируса в Московской области составляет 47,1%. Первым компонентом от инфекции привились свыше 5,2 млн человек, полностью вакцинация прошли 5,1 млн человек.

В регионе отмечается стабилизация ситуации по Covid-19. Отменены большинство антиковидных ограничений.

Порядка 700 детей в возрасте от 3 до 14 лет в Московской области прошли реабилитацию после перенесенной инфекции. Для помощи маленьким пациентам медики применяют 14 видов терапии.

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