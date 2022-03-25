РИАМО - 25 мар. В Подмосковье отменили ряд антиковидных ограничений, которые касаются работы школ, а также летних лагерей, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

Отменяются требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации соцдистанции между обучающимися. Кроме того, перестало действовать и разделение потока на входе.

Теперь больше не надо предъявлять медсправку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным коронавирусом. Наличие справки после перенесенного заболевания все еще необходимо.



Также отменены ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а возможность загрузки летних лагерей увеличена до 100%. Обязательная уборка помещений, проветривание и масочный режим для работников пищеблоков и тестирование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на коронавирус сохраняется.

За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 560 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных заболевших в регионе достигло 957 479.

В Подмосковье продолжается активная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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