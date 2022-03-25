РИАМО - 25 мар. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково. Материалы дела поступили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Столичная прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины.

Было установлено, что 30 сентября 2021 года правоохранители сопровождали иностранных граждан, подлежащих депортации. Один из них попытался скрыться с помощью обвиняемого.

Обвиняемый открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля, в тот момент когда к ней бежал один из иностранцев - знакомый автовладельца. Иностранец сел в машину и обвиняемый начал движение.

Полицейский, пресекая незаконные действия, схватился рукой за дверь машины, чтобы не дать ее закрыть, и потребовал остановиться.

Однако находившийся за рулем мужчина начал движение в сторону выезда из аэропорта и протащил правоохранителя несколько метров по асфальту. В результате инцидента здоровью сотрудника полиции был нанесен тяжкий вред. Сейчас обвиняемый находится под стражей.