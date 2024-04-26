В Генштабе ВСУ провели обыски по делу о растрате

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по делу о растрате при создании автоматизированной системы управления войсками, которую ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели».

Почти сразу после принятия на вооружения системы «Колокол-АС», стало понятно, что она не совместима с аналогичными системами стран НАТО. Также выяснилось, что во время реальных боевых задач эта система не эффективна.

Автоматизированную систему управления разрабатывали четыре года, на эти цели потратили 600 млн гривен (более 16,4 млн долларов). Расследование по растратам начали еще в 2022 году, но обыски провели только сейчас.

Ранее СБУ предъявили обвинение бизнесмену Коломойскому. Он нелегально вывел за границу более 500 млн гривен.