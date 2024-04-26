Mash: 4 российских военных могут быть подопытными в биолаборатории США на Украине

На российских военных могут испытывать психотропные вещества в биолаборатории США в украинском поселке Десятины, сообщает Mash .

Всем четверым российским военным от 20 до 40 лет. Им вводят психотропные препараты, чтобы изучить влияние дозировок веществ на организм человека.

На базе больницы в Ивано-Франковской области может находиться биолаборатория компании Accu Reference Medical Lab. Сеть частных исследовательских компаний открыла одну из точек в 2023-м в больнице планового лечения и реабилитации поселка Делятин на Украине.

Несмотря на заверения Вашингтона о прекращении работы биолабораторий США на Украине, те продолжают свою деятельность. Под эгидой американского оборонного ведомства ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами.

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов ранее представил доклад, согласно которому на территории Украины была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий.