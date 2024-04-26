Муниципальные депутаты присоединились к акции «Диктант Победы» в Химках

Проверить свои знания пришли жители всех возрастов и профессий — сотрудники крупных химкинских предприятий, студенты вузов, ветераны, школьники и волонтеры. Так, в акции приняли участие депутаты Совета депутатов Надежда Смирнова и Юлия Мамай, а также активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии».

«Одна из площадок для написания „Диктанта Победы“ была открыта в школе № 14. Здесь приняли участие учителя и воспитанники образовательного учреждения вместе со своими родителями, а также жители района. Акцию проводим уже шестой год подряд, и с каждым разом проверить свои знания о Великой Отечественной войне приходят все больше химчан. Приятно наблюдать за такой тенденцией, ведь подвиги наших соотечественников — это наше достояние, которое мы должны пронести сквозь века», — сказала Юлия Мамай.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова добавила, что в 2024 году в Химках окрыли 26 площадок для проведения акции «Диктант Победы», среди них — аэропорт Шереметьево. Также к акции присоединились Академия гражданской защиты, отделения МЧС России, школа-интернат «Кадетский корпус» и «Школа равных возможностей». На их территории историческое тестирование написали сотрудники и ученики профильных учреждений.

«Уже второй год подряд принимаю участие в „Диктанте Победы“. Вопросы намного сложнее обычной школьной программы и требуют дополнительной подготовки. За пару дней до тестирования я восполнила знания о Великой Отечественной войне и рассчитываю на высокий балл», — отметила активистка «Молодой Гвардии» Валерия Марчук.

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что для многих жителей Подмосковья «Диктант Победы» стал одной из знаковых акций в патриотическом календаре России.

«Великая Отечественной война, без преувеличения, затронула каждую российскую семью, именно поэтому из года в год все большее количество наших граждан в конце апреля садится за парту и пишет „Диктант Победы“. Для каждого участника — это дань уважения подвигу наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни защитили мир от нацизма», — заявил Игорь Брынцалов.

Международный исторический диктант включал в себя 25 вопросов. В этом году блок вопросов был посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим знаковым датам. Вопросы диктанта были переведены на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.