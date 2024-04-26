Более 1 тыс домодедовцев присоединились к патриотической акции «Диктант Победы»

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Ежокин и депутат Мособлдумы Олег Жолобов приняли участие в «Диктанте Победы» на базе Домодедовской школы № 9.

«С каждым годом акция становится популярнее. Тема сохранения исторической памяти и подвигов наших предков сейчас особенно актуальна, когда наши ребята отстаивают правду на фронтах специальной военной операции. Знать и помнить свою историю должен каждый гражданин России. Горжусь домодедовцами, которые участвуют в акции, легко и по-честному решают такие сложные задания», — сказал Михаил Ежокин.

Областной парламентарий отметил, что тест помогает вспомнить историю страны и узнать интересные факты.

Акция «Диктант Победы» проводится в шестой раз подряд, но она уже стоит в одном ряду с такими традициями, как «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк», — прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Жолобов.

В этом году исторический диктант состоял из 25 вопросов по истории Второй мировой войны, где блок вопрос посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда и другим знаковым датам. Участникам было необходимо ответить на вопросы в течение 45 минут.

Международная акция «Диктант Победы» проходит в рамках партийного проекта «Историческая память», который объединяет неравнодушных к истории людей.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.