РИАМО - 25 мар. Министерство энергетики Подмосковья реализует дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан по программе «Социальная газификация». Поддержку смогут получить более 1,5 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Дополнительные меры поддержки полагаются малообеспеченным семьям с детьми, семьям пенсионеров, одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. Граждане этих категорий могут подать заявку на безвозмездное проведение работ по газификации домовладения внутри земельного участка.
Кроме того, в рамках дополнительных мер поддержки они могут приобрести внутридомовое газовое оборудование на сумму не более 80 085 рублей.
В их случае все работы на территории земельного участка будут выполнены бесплатно. Исключением станет ситуация, когда заявитель предпочтет установить более дорогостоящее оборудование. Тогда ему будет необходимо оплатить разницу.
Также с 1 марта 2022 года семьи могут воспользоваться средствами регионального материнского капитала на покупку газового оборудования и проведение работ по социальной газификации внутри земельного участка. Такую услугу смогут получить 1,1 тыс. подмосковных семей.
Подать заявку на льготное подключение газа внутри земельного участка можно на региональном портале госуслуг и в МФЦ. Проверка документов и все необходимые согласования будут выполнены без участия жителей.
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