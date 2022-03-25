РИАМО - 25 мар. Министерство энергетики Подмосковья реализует дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан по программе «Социальная газификация». Поддержку смогут получить более 1,5 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительные меры поддержки полагаются малообеспеченным семьям с детьми, семьям пенсионеров, одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. Граждане этих категорий могут подать заявку на безвозмездное проведение работ по газификации домовладения внутри земельного участка.

Кроме того, в рамках дополнительных мер поддержки они могут приобрести внутридомовое газовое оборудование на сумму не более 80 085 рублей.

В их случае все работы на территории земельного участка будут выполнены бесплатно. Исключением станет ситуация, когда заявитель предпочтет установить более дорогостоящее оборудование. Тогда ему будет необходимо оплатить разницу.

«Чтобы воспользоваться услугой жителям необходимо подать заявку на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Все действия, необходимые для подтверждения права гражданин на социальную газификацию мы сделаем сами», – заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Также с 1 марта 2022 года семьи могут воспользоваться средствами регионального материнского капитала на покупку газового оборудования и проведение работ по социальной газификации внутри земельного участка. Такую услугу смогут получить 1,1 тыс. подмосковных семей.

Подать заявку на льготное подключение газа внутри земельного участка можно на региональном портале госуслуг и в МФЦ. Проверка документов и все необходимые согласования будут выполнены без участия жителей.