Гладков: под Белгородом пострадал еще один мирный житель из-за удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Белгородскую область. Спустя два дня после обстрела села Казначеевка стало известно, что пострадал мужчина. Он сам обратился за помощью к медикам, об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, получивший баротравму в селе Казначеевка в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль 2 сентября. Пострадавшему оказана помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — сообщил Гладков.

Также обстрелам со стороны представителей киевского режима подверглись село Тулянка Валуйского округа. Там из-за атаки повреждение получил объект связи. В Белгородском районе ВСУ атаковали поселок Октябрьский, из-за чего у одной из надворных построек повредилась крыша, а в соседнем доме выбило окна и посекло кровлю.

Обстрелу подверглись и другие населенные пункты: село Ясные Зори в Шебекинском округе, село Новая Таволжанка, село Муром, село Глотово Грайворонского округа, хутор Масычево и село Березовка Борисовского района. Жертв среди населения нет, но повреждено частное имущество в виде домов, надворных построек и автомобилей.

Ранее Гладков сообщил, что под Белгородом 4 сентября погиб мужчина от удара ВСУ. Еще одна мирная жительница с разными травмами попала в больницу.