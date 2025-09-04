Под Белгородом от удара ВСУ погиб мужчина, а женщина получила ранение

4 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Грайворонский округ Белгородской области. В результате происшествия мужчина получил смертельные травмы, а женщина попала в больницу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.

Жительница села Глотово попала в больницу после удара вражеского дрона по населенному пункту. Пострадавшая получила минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения ноги. Женщину госпитализировали, медики делают все возможное, чтобы их пациентка восстановилась как можно скорее.

Оперативные службы продолжают работать на местах удара. Дополнительная информация уточняется.

Ранее Гладков сообщал, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Спустя чуть более трех часов ее отменили.