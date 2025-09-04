«Животный мир мстит»: медведи разнесли пасеку охотничьего инспектора в Башкирии

Ведущий охотничий инспектор Башкирии Владимир Озеров приехал на дачу и обнаружил разгромленную медведями пасеку. Лесные хищники сломали пчелиные ульи, забрали несколько пластин с медом, а на остальных оставили свои следы, сообщает Telegram-канал «112» .

Озеров записал видео со своей дачи. Мужчина показал, что от ульев остались только щепки.

«Это что, мне животный мир мстит, что ли? Вот это да! Последи поляны вон что. И наступил — следы», — сказал за кадром инспектор, демонстрируя поврежденные соты.

Известно, что Озеров выезжал на вызов от жителей местного СНТ, которые жаловались, что на улице между дачами бродят медведи. Приехав на место, он обнаружил только следы хищников. Сами звери к тому моменту уже ушли в лес.

https://t.me/ENews112/21903