Global Times: ученые подтвердили наличие твердого ядра у Марса

Китайские ученые совместно с американскими коллегами провели исследование, в ходе которого впервые подтвердили, что у планеты Марс есть твердое ядро. Исследователи нашли подтверждение этому факту, пишет РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Группа китайских и американских ученых впервые предоставила убедительные доказательства существования твердого ядра у Марса, оценив его радиус в 600 километров.

В ходе работы ученые изучили информацию о марсианских землетрясениях, выделив сейсмические волны, прошедшие сквозь ядро планеты. Обнаруженные различия в скорости распространения этих волн позволили заключить, что ядро имеет сложную структуру, состоящую из жидкой внешней части и твердого внутреннего ядра.

«Дальнейший анализ впервые выявил доказательства существования твердого внутреннего ядра внутри Марса и измерил его радиус, составляющий около 600 километров, что является одной пятой от общего радиуса Марса. Если бы Марс был увеличен до размеров Земли, пропорции между его внутренним и внешним ядром были бы поразительно похожи на земные», — говорится в публикации зарубежного СМИ.

Обнаруженное ядро у Марса поможет ученым в изучении эволюции Марса и Земли, а также других планет земной группы.