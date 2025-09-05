5 сентября в России отмечают Международный день благотворительности

Международный день благотворительности отмечают с марта 2013 года. Дата празднования установлена на 5 сентября.

Международный день благотворительности учредили, чтобы привлечь внимание людей к деятельности различных благотворительных организаций, а также физических лиц. Речь идет о тех компаниях, которые помогают людям бороться с нищетой и другими глобальными проблемами.

Также праздник отмечают, чтобы напомнить о важности волонтерской деятельности.

Благотворительность помогает людям в разных странах мира преодолеть последствия кризисов. Праздник помогает напомнить людям, что важно быть милосердными.

Во многих странах мира в Международный день благотворительности власти и обычные жители стараются содействовать различным фондам, помогать людям. Проводятся мероприятия, направленные на сбор средств, вещей. В дальнейшем их передают нуждающимся.

На протяжении всего сентября волонтеров приглашают помочь на «Городской ферме». Она находится на территории ВДНХ. Добровольцы смогут ухаживать за растениями, животными, проводить мероприятия.

Также до 30 сентября работает штаб по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Он функционирует на основе ресурсного центра «Мосволонтер». Добровольцы могут принимать гумпомощь, заниматься сортировкой, учетом, проводить консультации. Еще волонтеры распределяют товары по разным категориям, вносят информацию в базы данных, следят за сроками годности продуктов питания. Помимо этого, в Москве проводятся и другие благотворительные мероприятия.