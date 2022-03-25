РИАМО - 25 мар. Сегодня в России отмечается День работника культуры. Свой профессиональный праздник отмечают 33 тыс. работников этой сферы в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Это не просто официальная дата, а повод поблагодарить всех, кто работает в культуре и для культуры: от хранителей музеев, преподавателей детских школ искусств, работников сцены, осветителей, звукооператоров, библиотекарей, художников до руководителей музеев, театров, артистов», - заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Московская область всегда славилась своими культурными традициями, народными промыслами, тематическими и музыкальными фестивалями.

«В День работника культуры мы благодарим сотрудников всех культурных учреждений за профессионализм, плодотворную, качественную работу, готовность сохранять и приумножать культурные традиции Подмосковья», – подчеркнула Каклюгина.

День работника культуры стал официальным праздником в России в 2007 году по указу президента. В этот день принято чествовать всех причастных к популяризации культуры в нашей стране.

Так, в Люберцах более 100 работников культуры получили почетные грамоты и знаки отличия. Такие же мероприятия прошли и в других городских округах Подмосковья.