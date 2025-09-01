Бессент: администрация Трампа рассмотрит варианты санкций против России

На этой неделе власти США во главе с президентом Дональдом Трампом тщательно изучат варианты новых санкций против России из-за украинского конфликта, об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в разговоре с журналистами Fox News, пишет РБК .

По словам главы американского Минфина, после важных дипломатических событий — встречи в Анкоридже и телефонных переговоров, когда европейские руководители и президент Украины Владимир Зеленский посетили Белый дом, действия президента РФ Владимира Путина противоречили его собственным заявленным намерениям.

Бессент отметил, что администрация Трампа рассматривает все возможные меры воздействия на Россию.

«Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме, действовал совершенно наоборот тому, что, как он заявлял, он намеревался сделать. Поэтому я думаю, что с президентом Трампом все варианты возможны, и я думаю, мы очень внимательно их рассмотрим на этой неделе», — сказал Бессент.

Российско-американский саммит на Аляске состоялся 15 августа 2025 года. Президенты двух стран Трамп и Путин встретились в Анкоридже, где несколько раз пожали друг другу руки, а также общались как старые добрые друзья. Одной из главных повесток той встречи был украинский кризис.