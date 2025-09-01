Глюкоза выступила на несанкционированном рейве в Кронштадте и взбесила горожан

Громкая электронная музыка с мощными басами нарушила покой жителей Кронштадта в ночь с 30 на 31 августа. Источником шума стал несогласованный с властями фестиваль «Отдых 24», организованный андеграунд-клубом Kontrkult на территории заброшенного завода в центре города. Жители города взбесились из-за шума и массово жаловались в полицию, но это не помогло, пишет SHOT .

Как сообщили в районной администрации, мероприятие не получало официального разрешения. При этом площадка, где проходил рейв, находится в частной собственности.

Среди выступавших на фестивале была замечена певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, которая представила публике новый образ. Артистка не только исполняла свои новые композиции, но и демонстрировала очень вызывающие танцы. Мероприятие продолжалось более суток, что вызвало серьезное недовольство местных жителей.

В соцсетях сообщается, что жители неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбами помочь добиться снижения громкости музыки и прекращения шумной вечеринки. Однако эти попытки не дали результатов. Предполагается, что организаторы мероприятия будут привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о соблюдении тишины.