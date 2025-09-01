Дания предлагает обязать импортеров доказывать происхождение поставляемого газа

Дания выступила с инициативой, согласно которой импортеры газа должны будут предоставлять доказательства нероссийского происхождения топлива начиная с конца 2027 года. Особое внимание планируется уделить поставкам через «Турецкий поток», пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Датские власти также рассчитывают добиться к октябрю общеевропейского соглашения о полном запрете на поставки газа из России в Евросоюз. Стоит отметить, что структура импорта российского газа изменилась незначительно с момента публикации плана REPowerEU весной 2022 года, когда Евросоюз наметил цель отказаться от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам. Доля сжиженного природного газа выросла с примерно 33% до 40%, в то время как доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.

В начале мая Еврокомиссия уже представила проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года. Теперь Евросоюз разрабатывает меры для полного исключения российского газа из своих поставок после вступления запрета в действие в конце 2027 года.

Таким образом власти пытаются ликвидировать все возможные схемы для обхода предстоящих ограничений, которые будут накладывать новые санкции.