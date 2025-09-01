Минздрав России готовит список важнейших медикаментов

Россия планирует сформировать каталог жизненно необходимых лекарственных препаратов, имеющих стратегическое значение для страны, об этом сообщили в Минздраве, пишет РБК .

В настоящее время сотрудники ведомства уже подготовили проект правительственного постановления, который определит методологию и основные параметры для включения лекарств в этот специальный реестр. Понятие «стратегически значимые лекарственные средства» было законодательно закреплено в июле этого года.

В категорию стратегически важных будут включены, помимо прочего, препараты для лечения наиболее распространенных заболеваний в России. Особенностью данной инициативы станет требование полного цикла производства таких медикаментов на территории государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно новой инициативе, на территории ЕАЭС планируется запустить полный цикл производства специальных лекарственных средств. Минздрав сформирует специальную межведомственную комиссию, которая будет отвечать за составление перечня этих препаратов. Комиссия будет рассматривать поступающие заявки не чаще раза в квартал с привлечением ведущих внештатных экспертов министерства. Предполагается, что список будет разделен на две категории, каждая со своими требованиями для включения лекарств.