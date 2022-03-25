РИАМО - 25 мар. В предстоящее воскресенье в России будет отмечаться День Росгвардии. К этому событию росгвардейцы Подмосковья провели в школах, университетах, реабилитационных и молодежных центрах тематические встречи, всего свыше 40 мероприятий, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

На встречах дети узнали историю ведомства, задачи, которые стоят перед его сотрудниками, а также послушали о важности здорового образа жизни и любви к своей стране.

«Подобные уроки – важнейший элемент патриотического воспитания. Вкладывая правильные ценности в нашу молодежь, мы вносим вклад в наше будущее. Кроме этого, такое взаимодействие помогает разнообразить будни ребят и сотрудников», – сказал замначальника ГУ Росгвардии по Московской области по работе с личным составом, полковник полиции Алексей Разбойников.

Кроме того, к годовщине образования войск сотрудники Росгвардии провели День открытых дверей.