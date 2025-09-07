Ликсутов: столичные производители освещают Москву и регионы

Продукция столичных светотехнических предприятий востребована в школах, больницах и бизнес-центрах по всей России и за рубежом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, с января по июнь текущего года выпуск электрических ламп и осветительного оборудования в Москве вырос почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы оказываем поддержку предприятиям обрабатывающей промышленности, в том числе производителям световой продукции. Столичные заводы создают конкурентоспособные светотехнические решения, которые не только не уступают в качестве, но и успешно импортозамещают иностранные аналоги. В первом полугодии текущего года компании отгрузили лампы и осветительное оборудование на 11,6 млрд рублей, почти в два раза превысив показатели аналогичного периода прошлого года», — прокомментировал Ликсутов.

Столичная светопродукция учитывает тренд на энергоэффективность и безопасность. Компании производят как лампы, так и широкий спектр оборудования: от электрощитов до систем управления.

«На данный момент в городе функционируют более 130 предприятий, которые занимаются производством и совершенствованием осветительных систем. Компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент. Московские лампы освещает многоквартирные дома, улицы, объекты культурного наследия, спортивные площадки и заводы по всей стране», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В столице работает компания «Трансинжиниринг» (торговая марка LEDALEN). Предприятие создает современные и энергоэффективные решения для самых разных объектов городской инфраструктуры: от школ и поликлиник до бизнес-центров.

«В современном мегаполисе свет — это не просто лампочка под потолком. Это залог продуктивности, комфорта и даже здоровья горожан. Мы всегда учитываем особенности объекта — например, в школе наша светотехника соответствует строгим нормам пульсации, цветопередачи и яркости, так как неправильное освещение в классе влияет на утомляемость глаз учеников. В поликлинике наш свет создает спокойную атмосферу для пациентов, а в офисах и на предприятиях, в первую очередь, отличается эффективностью и экономией — решения на базе современных светодиоидных систем позволяют снизить расходы на электроэнергию до 70%», — уточнил генеральный директор компании Ален Акатов.

В планах компании — активное развитие направления «умного» освещения, интегрированного в систему «умный город» в Москве.

Другое столичное предприятие «Точка Опоры» свыше 30 лет работает на рынке светотехники России. Компания создает профессиональное светотехническое оборудование, которое востребовано на объектах транспорта, культуры, в образовательных учреждениях и на производствах.

Помимо этого, в столице работает компания «Белый свет 2000» — российский производитель оборудования для систем аварийного освещения: от светильников и эвакуационных указателей до блоков аварийного питания, источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей.

В этом году компания реализовала в столице несколько крупных проектов, среди них: оборудование световыми эвакуационными указателями Троицкой и Сокольнической линии метро, а также в рамках реновации жилищного фонда Москвы. В регионах предприятие осуществило поставку аварийных светильников и распределительных коробок на действующие ветроэлектростации АО «Росатом Возобновляемая энергия» в Ставропольском крае и на строящийся объект в Республике Дагестан.