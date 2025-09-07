Толпы людей участвуют в крестном ходе в центре Москвы

От храма Христа Спасителя в столице скоро начнется общемосковский крестный ход в честь празднования Собора Московских святых, на место уже прибыли толпы людей, сообщает MSK1.ru .

Шествие возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пока все ждали начала крестного хода, многие в толпе читали молитвы.

В воскресенье в столице жарко и не все выдерживают такую погоду. Одной из пожилых женщин стало плохо, люди помогли вывести ее из толпы и передали медикам.

Последний такой масштабный крестный ход проходил в городе в 2015 году.