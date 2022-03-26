РИАМО - 26 мар. Вечером в субботу в Москве стартует традиционная акция «Ночь театров». В этот раз программу для зрителей разработали более 80 площадок мегаполиса.

В общей сложности у жителей и гостей города будет возможность посетить свыше 140 мероприятий. Это и постановки, и необычные выступления театральных артистов, и творческие встречи, и прогулки по театрами и многое другое.

По предварительным подсчетам, желание посетить мероприятия есть у 14 тыс. человек. Возможность зарегистрироваться на активности площадок появилась во вторник в 13:00. Регистрация доступна не только на офлайн, но и на онлайн-просмотр. Будет работать 18 трансляций, зрителями которых смогут стать и москвичи, и жители других регионов.

Для взрослых программа стартует 26 марта в 21:00, юных зрителей ждут с 17:00.

Свои представления покажут Государственный академический театр имени Моссовета, «Школа драматического искусства», «Геликон-опера», Московский театр оперетты и другие культурные учреждения.