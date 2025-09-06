Кобяков: Путин и Трамп договорились сблизить отношения РФ и США

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков заявил, что глава государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп достигли договоренности о сближении позиций стран, это направлено на улучшение отношений, сообщает ИА «Регнум» .

Как уточнил советник президента, форум в стране проводится после этих важных событий, которые указывают на возможную нормализацию диалога между Россией и США.

«Наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — сказал Кобяков.

Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ сообщил, что у них с Трампом выстроен открытый диалог. Президенты договорились, что могут в любой момент созвониться друг с другом.