Владимир Путин поделился, что у них с Дональдом Трампом открытый диалог

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума рассказал, что у них с главой США Дональдом Трампом выстроен открытый диалог. Они договорились, что могут в любой момент созвониться друг с другом, сообщает газета «Известия» .

Путин отметил, что открыт к диалогу с Трампом. Кроме того, американский президент проинформирован о такой готовности.

При этом Путин и Трамп не созванивались после консультаций главы Украины Владимира Зеленского с лидерами государств Европы. Президент России отметил, что причина кроется в его слишком плотном рабочем графике.

Ранее сообщалось, что «Коалиция желающих» пообщалась с главой США Дональдом Трампом по видеосвязи. По итогам встречи лидеры ЕС поняли, что Соединенные Штаты вряд ли введут санкции против РФ.