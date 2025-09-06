сегодня в 07:23

34 украинских дрона уничтожили над Россией за ночь

Минувшей ночью над пятью регионами РФ и Черным морем сбили 34 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА перехватили с 23:00 5 сентября до 07:00 6 сентября с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

14 дронов уничтожили над Черным морем, восемь — над Смоленской областью, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской областью и Краснодарским краем, один — над Калужской областью.

Ранее ВСУ обстреляли с БПЛА несколько населенных пунктов Белгородской области. Из-за этого пострадали три мирных жителя.