Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино» Штенгеловых

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит работу по аресту имущества бизнесменов Николая и Дениса Штенгеловых и их АО «Кондитерус Ком», которые владеют известными брендами «Яшкино» и «Кириешки», сообщает РИА Новости .

Это следует из информации судебных приставов и судебных материалов. 28 августа приставы возбудили исполнительное производство, по которому накладывается арест на имущество АО «Кондитерус Ком» по исполнительному листу от 25 августа, этот документ выдал Тверской райсуд столицы.

Кроме того, 1 сентября ФССП возбудили исполнительное производство, касающееся наложения ареста на имущество предпринимателей. В этот же день Тверской райсуд выдал 271 исполнительный лист, переданный взыскателю. Еще 26 августа суд от суда взыскателю был передан один исполнительный лист.

По информации сервиса «БИР-Аналитик», основная деятельность фирмы — вклады в ценные бумаги. По полученным данным из регистрационных документов, «Кондитерус Ком» был зарегистрирован в стране в конце марта прошлого года. Регистрацию провели в Томске.

Генпрокуратура попросила суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, а также обратить в собственность страны акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), свыше 21 млрд рублей доходов которой бизнесмены вывели за границу с 2022 года.

Ответчиками по иску от ведомства выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов (гражданин Австралии), АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц по иску Генпрокуратуры указаны 58 фирм. Бизнесмены покинули РФ свыше 10 лет назад.