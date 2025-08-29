Проживающий в Австралии миллиардер и владелец компании по производству «Кириешек» Денис Штенгелов направил более 21 млрд рублей на поддержку ВСУ, сообщает SHOT .

В 2024 году компания «Кондитерус ком», ключевой игрок в системе и инвестор в акции других фирм предпринимателя, отчиталась о чистой прибыли в размере 13,4 млрд рублей. Холдинговая компания КДВ показала впечатляющие результаты, заработав 16,3 млрд рублей.

КДВ владеет 22 дочерними компаниями, которые также вносят значительный вклад в общую прибыль холдинга, составляющую, по оценкам Генпрокуратуры, 756 млрд рублей ежегодно. Штенгелов продолжает владеть украинской дочерней компанией «Юниснек продакшн». Производство фирмы по-прежнему работает.

Отец бизнесмена Николай Штенгелов также занимается предпринимательской деятельностью. В Украине у него было два крупных сельскохозяйственных предприятия. За поддержку военных, участвовавших в атаках на Донбасс до начала СВО, он получил благодарность от ВСУ.

Денис Штенгелов обосновался в Австралии, где открыл элитную школу большого тенниса KDV Sport стоимостью около 30 млн долларов. Вместе с ним в страну переехала его старшая сестра Юлия, которая помогает брату вести дела. В настоящее время Генпрокуратура РФ рассматривает возможность признания отца и сына Штенгеловых экстремистами.