Союз Китая, России и Индии угрожает интересам США — политолог Котов

Заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США «потеряли» Индию и Россию, которые «перешли» к Китаю, является ярким примером его критики политики администрации бывшего президента Джо Байдена. Трамп пытается подчеркнуть, что под руководством Байдена Соединенные Штаты политически и экономически ослабли, что привело к утрате влияния на ключевых партнеров в Евроазиатском регионе. об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Это заявление не только отражает его недовольство бывшей внешнеполитической стратегией, но и служит попыткой укрепить свой имидж как сильного лидера, способного удерживать партнеров на стороне США.

«Трамп указывает на то, что Китай в союзе с Россией и Индией создает альтернативный центр силы, который может угрожать американским интересам. В условиях растущей глобальной конкуренции важно понимать, что такие альянсы могут изменить баланс сил в мире. Кроме того, таким образом Дональд Трамп подчеркивает свою неприязнь к Китаю: он видит в КНР не только экономического соперника, но и потенциальную угрозу для стабильности однополярной системы», — сказал политолог.

По словам эксперта, непрямая критика Байдена со стороны Трампа направлена на демонстрацию того, что американская политика должна быть более агрессивной и проактивной.

«К слову, туда же вписывается переименование министерства обороны в министерство войны. Президент США считает, что необходимо вернуть утраченные позиции и укрепить отношения крупными игроками, а также противостоять растущему влиянию Китая», — заключил Котов.