РИАМО - 25 мар. В образовательном центре «Взлет» состоялось подведение итогов регионального трека Всероссийского конкурса «Большие вызовы». На заключительном этапе Подмосковье представят 82 школьника, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение недели финалисты дорабатывали свои проекты в центре «Взлет» гимназии им. Е. М. Примакова. Их наставниками стали эксперты госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», института почвоведения и агрохимии СО РАН, Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, Высшей школы экономики, Московского политехнического университета и других ведущих компаний и вузов.

«Ежегодно интерес к конкурсу растет: в этом году мы получили вдвое больше заявок, чем в прошлом. Современные дети хотят еще в школе пробовать себя в науке, через практику решать реальные научно-технологические задачи», – заявила директор образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

В 2022 году Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по количеству поданных заявок – свои научно-технологические и исследовательские проекты разработали 619 старшеклассников региона. В финал попали 112 учеников 7-11 классов, чьи проекты охватывали направления агробиотехнологий, больших данных, когнитивных исследований и искусственного интеллекта.

Восьмиклассник Андрей Финодин из Мытищ разработал аккумулятор, который заряжается от движения. Юноша подал заявку на получение патента.

Также участники конкурса разрабатывают умные теплицы, умные дома и будки для собак. Кроме того, конкурсанты ищут новые штаммы азотобактера, занимаются беспочвенным выращиванием культур и микроклонированием, а также оценивают загрязненность окружающей среды с помощью муравьев и водорослей.

«У школьников была возможность воспользоваться специальным оборудованием: 3D-принтерами, солнечными батареями, дозиметрами, станками для резки. С наставниками ребята доделали то, что не могли сделать самостоятельно», — добавил доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского Андрей Морозов.

Призерами и финалистами регионального трека стали 82 школьника. Они выступят на заключительном этапе «Больших вызовов» и поборются за участие в проектной программе в образовательном центре «Сириус» в июле.