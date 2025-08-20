Две машины столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве

На внутренней стороне ТТК (в Гагаринском тоннеле) столкнулись две машины. На месте работали сотрудники оперативных служб Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства столкновения выясняют.

Движение в районе аварии сразу после ДТП было затруднено. Однако уже в 07:48 сообщили о его восстановлении.

Ранее в Москве на Ярославском шоссе на участке после пересечения с 94-м километром МКАД случилась массовая авария. Несколько столкнувшихся автомобилей спровоцировали многокилометровую пробку.