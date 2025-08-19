сегодня в 22:09

В Москве открыли движение на Ярославском шоссе, где ДТП собрало пробку в 5,5 км

В Москве на Ярославском шоссе на участке после пересечения с 94-м километром МКАД произошла массовая авария. В ДТП попали сразу несколько машин, которые спровоцировали многокилометровую пробку. Оперативные службы максимально быстро восстановили движение, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно известно, что на шоссе столкнулись сразу несколько машин. На месте ДТП работали оперативные службы. За этот период на проезжей части скопилась пробка протяженностью 5,5 километра.

По данным на 22:04 по московскому времени, движение для транспорта восстановлено.

Информация о ДТП уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.