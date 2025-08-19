В Москве открыли движение на Ярославском шоссе, где ДТП собрало пробку в 5,5 км
В Москве на Ярославском шоссе на участке после пересечения с 94-м километром МКАД произошла массовая авария. В ДТП попали сразу несколько машин, которые спровоцировали многокилометровую пробку. Оперативные службы максимально быстро восстановили движение, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что на шоссе столкнулись сразу несколько машин. На месте ДТП работали оперативные службы. За этот период на проезжей части скопилась пробка протяженностью 5,5 километра.
По данным на 22:04 по московскому времени, движение для транспорта восстановлено.
Информация о ДТП уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.