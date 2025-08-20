В Электростали прошел выездной прием жителей

В Электростали состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие глава г. о. Электросталь Инна Волкова, ее заместители и профильные специалисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местом проведения встречи стала Центральная детская библиотека «Буратино», расположенная по адресу: улица Победы, дом 17, корпус 1.

В этот раз вопросы в основном касались благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Жители обращались к представителям администрации с конкретными просьбами и предложениями. В частности, были озвучены проблемы, касающиеся уборки в подъездах, а также качества водоснабжения. Помимо этого, жители обращались по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Все обращения были зафиксированы и направлены в работу, каждому заявителю обязательно придет обратная связь.

Проведение выездных встреч в различных микрорайонах города проходит на постоянной основе. Цель таких мероприятий – выявление наиболее актуальных проблем, волнующих жителей, и оперативное принятие мер по их решению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.