«Просил называть учителем»: женатый москвич вел интимную переписку с девочками

Житель Москвы переписывался в соцсетях с двумя несовершеннолетними девочками. Он хотел удовлетворить свои сексуальные потребности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В отношении мужчины открыли уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц»). Его задержали и предъявили обвинение.

Затем мужчину заключили под стражу. Его проверяют на совершение иных таких же преступлений в мегаполисе.

По данным «МК: срочные новости», задержанный и арестованный 40-летний мужчина — автогонщик. Он работает главой отдела коммерческих рисков в одном из банков. Также у мужчины есть жена и двое сыновей.

Он создал фейковый аккаунт в социальной сети, с которого переписывался с несовершеннолетними девочками. У одних девушек в профиле был указан настоящий возраст, другие, как только дело начинало принимать интимный оборот, признавались, что им даже не исполнилось и 16 лет.

Несмотря на это, мужчина просил у девочек снимать для него порноролики и делать интимные фото. Он требовал называть себя господином или учителем.

За понравившиеся голые фотографии мужчина отправлял девочкам до 700 рублей за снимок. Для общения использовал номер, который зарегистрирован на Филиппинах. Также установил фейковый ник в соцсети.