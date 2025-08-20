Опубликован список рабочих специальностей с высокими зарплатами в России

В первой половине 2025 года в России наблюдается рост заработных плат среди представителей рабочих профессий. Специалисты сервиса «Авито Работа» проанализировали текущие предложения на рынке труда и составили список профессий с самыми высокими зарплатами. В их число вошли такие должности, как электрогазосварщик и водитель категории СЕ. Исследование экспертов есть в распоряжении РИАМО.

Лидирующую позицию по стране заняли токари, чья средняя предлагаемая зарплата достигла почти 193 тысяч рублей в месяц, что на 39% выше показателей прошлого года. Аналитики также отмечают рост зарплатных предложений у фасадчиков — около 163 тысяч рублей ежемесячно. В сравнении с данными 2024 года, их зарплата выросла на 38%. Замыкают тройку лидеров автоэлектрики, которым работодатели готовы платить в среднем 162,5 тысячи рублей. В этой специальности годовой прирост составил 50%.

Помимо статистического анализа, компания подготовила подборку актуальных вакансий с высокими зарплатными предложениями для квалифицированных рабочих различных специальностей, включая водителей категории CE и электрогазосварщиков.

Высокооплачиваемые должности в Пермском крае

Компания из Пермского края предлагает вакансию электрогазосварщика с ежемесячным доходом до 220 тысяч рублей. Работодатель сообщает, что кандидату потребуется выполнять сварочные работы при восстановлении железнодорожных вагонов. Для успешного трудоустройства необходим минимальный опыт работы один год, а также готовность к командной работе. Приезжим специалистам компания обещает предоставить жилье.

Параллельно в Перми открыт набор токарей-карусельщиков для трудоустройства в Курганской области. Эта позиция также высокооплачиваемая — до 200 тысяч рублей ежемесячно. Работодатель ищет специалистов, имеющих опыт работы с токарно-карусельными станками от года. Будущему сотруднику предстоит заниматься настройкой оборудования и металлообработкой. Компания берет на себя обеспечение работников питанием, проживанием, специальной одеждой и транспортировкой до рабочего места.

Предложения в Иркутской области

Компания в Иркутской области открыла вакансию мастера строительно-монтажных работ с ежемесячной оплатой от 202 тысяч рублей при полной занятости. Работодатель указывает, что кандидату необходимо иметь не менее двух лет опыта. В функционал сотрудника войдет координация деятельности строительной бригады, работа с документами и надзор за выполнением работ в установленные сроки с соблюдением стандартов качества. Помимо высокого дохода, компания обеспечит сотрудника жильем, оплатит дорогу, а также предоставит питание и рабочую одежду.

Санкт-Петербург

В Северной столице России открыта вакансия для специалиста по диагностике и ремонту электронных систем грузовых автомобилей с ежемесячным вознаграждением до 250 тысяч рублей. Компания ищет профессионала, имеющего не менее трех лет опыта работы с грузовой техникой и хорошо разбирающегося в электросхемах.

Будущему сотруднику предстоит выявлять неполадки, проводить диагностику и устранять неисправности в электронных системах управления. График работы предлагается сменный. Работодатель утверждает, что обеспечит специалиста всем необходимым инструментарием, организует транспортировку до места работы и предоставит дополнительные корпоративные привилегии.

Также в Республике Коми работодатели готовы предложить водителям с категорией СЕ заработную плату от 200 тысяч рублей ежемесячно. Крупная нефтедобывающая компания ищет сотрудников для работы на месторождениях. Требуется минимум год опыта.

«Дефицит кадров в рабочих профессиях приводит к тому, что работодатели активнее конкурируют за специалистов, в том числе за счет увеличения зарплатных предложений. Мы видим, что по ряду профессий динамика сильно опережает общероссийские показатели. Например, у дорожных мастеров средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 40%, достигнув 120 580 рублей в месяц, а у газосварщиков — на 38%, до 85 908 рублей. Это подтверждает высокий спрос на квалифицированные кадры в строительстве, промышленности и логистике. При этом работодатели все чаще дополняют высокие зарплаты соцпакетом — жильем, питанием, компенсациями за переезд, что делает вакансии еще привлекательнее», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса по поиску работы Андрей Кучеренков.