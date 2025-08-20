Ефимов: в центре Москвы по реновации расселили более 40 домов

В рамках программы реновации в Центральном административном округе завершено расселение более 40 домов, признанных ветхими. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые старые дома по программе реновации в Центральном административном округе начали расселять в 2019 году. Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, 8 — в Басманном, а 5 — в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тыс. семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в центре Москвы планируется расселить 110 домов, благодаря чему новые квартиры получат более чем 5,7 тыс. семей.

Городские власти обеспечили новых жильцов квартирами с выполненной улучшенной чистовой отделкой, что дало возможность переезжать сразу, без необходимости дополнительного ремонта.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, для переселения в ЦАО введено в эксплуатацию 8 новых жилых корпусов, распределенных по 4 районам. 3 здания переданы в Басманном районе, по 2 — в Пресненском и Красносельском, и еще 1 жилой комплекс — в Таганском.

«В подъездах новостроек широкие коридоры и дверные проемы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам», — сказал Овчинский.

Участники программы реновации получают квартиры с сохранением количества комнат, но с увеличенной общей площадью за счет более просторных кухонь и прихожих.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Пресненском районе новое комфортабельное жилье получили свыше 1,5 тыс. семей из 25 расселенных старых домов. В Басманном районе ключи от новых квартир вручили 420 семьям из 8 таких зданий, а в Таганском — около 270 семей из 5 домов.

«В Красносельском районе договоры заключили более 220 семей из 3 старых домов, которые уже полностью отселены», — добавила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что сейчас в Москве возведено 6,2 млн кв. м жилья, что позволит расселить свыше 1,3 тыс. старых домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».