РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Природный газ стравят в атмосферу из газопровода в районе нескольких деревень в подмосковном Красногорске в период с 28 марта по 8 апреля, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В связи с планируемыми аварийно-восстановительными работами на объекте магистрального газопровода КГМО-1 Ду-800 с 349,9 по 365,5 км, филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское ЛПУМГ» извещает о стравливании природного газа в атмосферу в районе населенных пунктов Селиваниха, Петровское, Турово, Талицы, Дедовск, Юрьево, Захарово, СНТ «Старт» горокруга Истра и Дмитровское, Тимошкино, Грибаново, СНТ «Истра» горокруга Красногорск

Работы пройдут в период с 28 марта по 8 апреля 2022 года.