Россиянам дали советы по построению долгосрочных отношений

Многие пары распадаются из-за недоверия, которое возникает между партнерами. Клинический психолог Юлия Лубенская дала советы влюбленным, как построить крепкие и здоровые отношения на всю жизнь, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт подчеркнула, что в любви необходимо сохранять личные границы и не полностью погружаться в партнера. Часто бывает так, что люди проводят все свое время вместе, поглощаются друг другом и забывают о внешнем мире и своем окружении. Однако, по мнению Лубенской, это может привести к концу отношений, поскольку индивидуальность каждого партнера начинает пропадать.

Психолог посоветовала возлюбленным всегда выделять определенное время только для себя. Важно иметь возможность общаться с друзьями, заниматься самообразованием и проводить время отдельно друг от друга.

В здоровых отношениях также необходимо сохранять личные финансы, собственное мнение и связи с друзьями. Это не означает, что один партнер должен быть независимым от другого, но каждому влюбленных важно чувствовать себя хорошо как вместе, так и отдельно.