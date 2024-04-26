Верующим тюменцам разрешат бесплатно ездить на автобусах на одну ночь

В Тюмени сделают бесплатным проезд на автобусах в пасхальную ночь

Жители Тюмени смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом во время пасхальной ночи. Согласно заявлению местных властей, в ночь с 4 на 5 мая должны работать четыре автобуса, сообщает Infox .

Льгота введена для того, чтобы горожане могли посетить церковь в пасхальную ночь. Поездки будут осуществлять четыре автобуса: три вместимостью до 100 пассажиров и один — до 150 человек.

Бесплатные поездки будут осуществляться на общественном транспорте от Знаменского кафедрального собора, заявили власти.

Между тем в Кемерово пенсионеры также смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Льгота будет действовать с 1 мая до октября 2024 года.